Roveredo in Piano | nuovi campi da padel con un investimento di 280mila €

Nel comune di Roveredo in Piano sono stati realizzati nuovi campi da padel con un investimento di 280mila euro. La somma è stata suddivisa tra il Comune e la Regione, ma i dettagli sulla ripartizione non sono stati resi pubblici. Attualmente, il complesso sportivo è gestito da una società incaricata dal Comune, che si occupa dell’organizzazione e della manutenzione delle strutture.

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? Domande chiave Come sono stati ripartiti i fondi tra Comune e Regione?. Chi gestisce concretamente il complesso sportivo di Roveredo in Piano?. Quanto è costato l'intero piano di sviluppo dal 2015 ad oggi?. Perché l'integrazione tra tennis e padel è stata scelta per l'area?.? In Breve Investimento totale di 1,3 milioni di euro dal 2015 ad oggi.. Partecipazione ufficiale dell'assessore regionale Cristina Amirante al taglio del nastro.. Gestione del complesso affidata alla Sporting Porcia fino al 2031.. Finanziamento regionale di 200mila euro per i nuovi campi da padel.. Sabato 9 maggio 2026, il complesso Tenni di Roveredo in Piano ha inaugurato due nuovi campi da padel con un investimento complessivo di 280mila euro destinati allo sviluppo sportivo locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roveredo in Piano: nuovi campi da padel con un investimento di 280mila € ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Due nuovi campi da padel a Roveredo in Piano L’Ue butta i nostri quattrini per integrare gli immigrati con campi di padel e muralesL’europarlamentare Silvia Sardone l’ha definito «delirio ideologico a Bruxelles». Panoramica sull’argomento Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Due nuovi campi da padel a Roveredo in Piano; home - regione.fvg.it; A Roveredo in Piano apre il Centro Disturbi Alimentari trasferito da San Vito; Giampaolo Michelazzo è morto, due comunità in lutto per il carabiniere Giampi: lottava con la malattia scoperta due mesi fa.