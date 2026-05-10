Due nuovi campi da padel a Roveredo in Piano

Sabato 9 maggio, nel complesso Tenni di Roveredo in Piano, sono stati ufficialmente aperti due nuovi campi da padel. L'inaugurazione ha visto la presenza di diversi spettatori e appassionati, pronti a provare le strutture appena realizzate. L'intervento riguarda l'ampliamento delle aree dedicate a questo sport, che negli ultimi tempi sta crescendo in popolarità nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il padel conquista anche Roveredo in Piano. Due nuovi campi da gioco sono stati inaugurati sabato 9 maggio nel complesso Tenni. Un'opera, realizzata dall'associazione Sporting Porcia, che si aggiunge agli altre strutture presenti nel Pordenonese.L'intervento è costato 280mila euro: 200mila euro.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Niente campi da padel e canoni non pagati: il Comune rescinde la concessioneFumata nera per il centro sportivo di viale Liguria a Cologno Monzese (hinterland nord-est di Milano), vecchia sede della squadra di calcio Pro...