Due nuovi campi da padel a Roveredo in Piano
Sabato 9 maggio, nel complesso Tenni di Roveredo in Piano, sono stati ufficialmente aperti due nuovi campi da padel. L'inaugurazione ha visto la presenza di diversi spettatori e appassionati, pronti a provare le strutture appena realizzate. L'intervento riguarda l'ampliamento delle aree dedicate a questo sport, che negli ultimi tempi sta crescendo in popolarità nella zona.
Il padel conquista anche Roveredo in Piano. Due nuovi campi da gioco sono stati inaugurati sabato 9 maggio nel complesso Tenni. Un'opera, realizzata dall'associazione Sporting Porcia, che si aggiunge agli altre strutture presenti nel Pordenonese.L'intervento è costato 280mila euro: 200mila euro.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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