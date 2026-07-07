A Monreale si è svolta una cerimonia in Comune per il pensionamento di Rosaria Sarrica, dopo oltre 38 anni di servizio. Durante l’evento, sono stati ricordati i suoi anni di dedizione e il suo impegno nel rispetto delle istituzioni. La cerimonia ha visto la partecipazione di colleghi e cittadini, che hanno espresso gratitudine per il lungo percorso professionale della donna.

Oltre 38 anni di servizio vissuti con un profondo senso delle istituzioni e un’integrità morale impeccabile: sono stati questi i valori fondamentali che hanno guidato l’intera carriera di Rosaria. Il suo percorso è iniziato negli Uffici Tecnici, tra progetti e sfide quotidiane affrontate sempre con energia, competenza e un’immancabile solarità. Successivamente, il trasferimento all’Ufficio di Gabinetto ha segnato una pagina fondamentale della sua storia professionale. Lì, Rosaria ha collaborato con diversi primi cittadini, reggendo l’impatto di giornate intense e battaglie amministrative complesse, senza mai perdere l’equilibrio e il suo splendido sorriso. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, cerimonia in Comune per il pensionamento di Rosaria Sarrica dopo 38 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il conduttore ha detto sì alla compagna storica. La cerimonia è arrivata dopo 15 anni insieme, in Comune a Milano

Pietro Grasso cittadino onorario di Monreale: la cerimonia all’ex cinema ImperiaLa cerimonia si è svolta all’ex cinema Imperia, dove la città di Monreale ha conferito la cittadinanza onoraria a Pietro Grasso.