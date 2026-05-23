La cerimonia si è svolta all’ex cinema Imperia, dove la città di Monreale ha conferito la cittadinanza onoraria a Pietro Grasso. Grasso è stato presidente del Senato, procuratore nazionale antimafia e procuratore della Repubblica di Palermo. La decisione è stata comunicata durante l’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi presenti. La cerimonia ha celebrato il ruolo di Grasso nelle istituzioni e nel contrasto alla criminalità organizzata.

La città di Monreale conferisce la cittadinanza onoraria a Pietro Grasso, già Presidente del Senato, Procuratore nazionale antimafia e ancora prima procuratore della Repubblica di Palermo. Quello di Grasso con Monreale è un legame antico e profondo, la moglie era monrealese e l’ex magistrato ha cominciato a frequentare la città fin da ragazzo. Per l’occasione ha presentato il suo libro alla presenza di un teatro gremito, nell’ex cinema Imperia. “E’ stato un appuntamento molto importante – ha detto il deputato regionale Marco Intravaia e presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia – che ci ha dato l’opportunità di ringraziarlo per l’alto servizio reso alle Istituzioni e alla giustizia. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Pietro Grasso cittadino onorario di Monreale: la cerimonia all’ex cinema Imperia

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