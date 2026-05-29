Il conduttore ha sposato la compagna con cui stava da 15 anni. La cerimonia si è svolta in Comune a Milano. La coppia ha deciso di sposarsi dopo un lungo periodo insieme. La notizia è stata confermata da fonti vicine ai protagonisti. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso pubblico sulla celebrazione.

G erry Scotti ha detto «sì». Il conduttore è convolato a nozze con la compagna Gabriella Perino, con cui fa coppia da 15 anni. Nessun annuncio, nessuno sfarzo, nessuna carrellata di foto ad uso social. Con la descrizione che da sempre lo contraddistingue quando si tratta di questioni personali, Scotti ha optato per una formula semplice: cerimonia in Comune, a Milano. Gerry Scotti risponde all’attacco di Corona: «Contro di me menzogne per lucro» X Leggi anche › Samira Lui si sposa, e Gerry Scotti sarà il suo testimone di nozze Gerry Scotti, il «sì» più discreto sempre. A dare la notizia del matrimonio è stato il settimanale Gente. Gerry Scotti e Gabriella Perino erano da soli, senza ospiti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il conduttore ha detto sì alla compagna storica. La cerimonia è arrivata dopo 15 anni insieme, in Comune a Milano

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GERY SCOTTI SI È SPOSATO IN SEGRETO! Nessuno sapeva nulla: svelata la moglie misteriosa

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