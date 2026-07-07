Nessuno dei dieci Paesi più popolosi al mondo si è qualificato ai quarti di finale dei Mondiali di calcio. Non sono presenti squadre di queste nazioni, che in teoria avrebbero il maggior numero di potenziali giocatori e tifosi. La fase finale del torneo vede quindi solo squadre provenienti da paesi con popolazioni inferiori. I risultati dimostrano che la dimensione demografica non si traduce automaticamente in successo nel torneo.

AGI - Nel mondiale di calcio le dimensioni non contano: nei quarti di finale, infatti, non figura nessuno dei 10 Paesi più popolosi del mondo, quelli che in teoria avrebbero il bacino più grande a cui attingere. Se giganti come India, Cina, Indonesia e Pakistan non sono mai stati competitivi in questo sport, fa più rumore l'assenza del Brasile (212 milioni di abitanti e il calcio come religione) a cui ora si è aggiunta quella degli Stati Uniti (349 milioni), eliminati nel fortino del 'soccer' di Seattle dal Belgio. Tra le nazioni con una tradizione calcistica la Nigeria (237 milioni) e la Russia (143 milioni) non si erano neppure qualificate. Allargando l'orizzonte alla Top 20 per popolazione, sono usciti dal mondiale anche Messico, Giappone, Repubblica Democratica del Congo, Germania e Turchia. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Mondiali senza colossi: perché i 10 Paesi più popolosi sono già out?

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Popolazione mondiale eccessiva, dovrebbe essere portata a 2,1-2,5 miliardi!

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