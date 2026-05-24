L’epidemia di Ebola in Congo ha superato le 200 vittime e si sta espandendo, con altri 10 Paesi africani messi in allarme. Le autorità sanitarie segnalano un aumento dei casi e un rischio di diffusione più ampia nella regione. La preoccupazione si concentra anche sui prossimi eventi sportivi internazionali, con possibili implicazioni per la sicurezza e la salute pubblica. La situazione rimane sotto monitoraggio, mentre gli sforzi sono concentrati sul contenimento del virus.

Roma – Si allarga l’emergenza Ebola in Africa e anche se il rischio globale resta basso secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), epidemiologi e clinici invitano a non sottovalutare l’epidemia in atto mentre altri 10 Paesi, avverte l’agenzia sanitaria dell’Unione Africana (Africa Cdc), risultano attualmente a rischio: Sud Sudan, Ruanda, Kenya, Tanzania, Etiopia, Congo, Burundi, Angola, Repubblica Centrafricana e Zambia. TOPSHOT - A deacon helps a parishioner wash his hands before entering the church following local authorities' instructions to limit the spread of the Ebola outbreak ahead of a mass at Bunia Cathedral in Bunia on May 24, 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ebola, già oltre 200 morti in Congo: ora l’epidemia minaccia altri 10 Paesi africani. Allarme verso i mondiali di calcio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

¿Ha llegado la Tribulación de 2026 5 señales físicas que ya se están manifestando.

Notizie e thread social correlati

Congo, nuova epidemia di Ebola: oltre 240 casi sospetti e 65 mortiIn una provincia remota del Congo orientale, le autorità sanitarie hanno segnalato più di 240 casi sospetti di Ebola e 65 decessi.

Congo, salgono a 80 i morti per Ebola. L'epidemia ora si allarga all'UgandaL'epidemia di Ebola nella provincia dell'Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo, ha causato finora 80 decessi.

Temi più discussi: Ebola, l'Oms dichiara l'emergenza sanitaria internazionale; Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, oltre 200 morti sospette; L'epidemia di Ebola preoccupa più di quelle precedenti. Ci sono le premesse perché duri, la testimonianza della dottoressa italiana di Msf; Allarme Ebola in Congo, sei americani esposti al virus: Epidemia forse più estesa di quanto rilevato.

L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti, secondo quanto riportato sabato 23 maggio 2026 dal ministero della Salute del Paese. x.com

Ebola, già oltre 200 morti in Congo: ora l’epidemia minaccia altri 10 Paesi africani. Allarme verso i mondiali di calcioI timori in Occidente, il virologo Pregliasco: Segnali che il mondo non può ignorare. In isolamento per precauzione i calciatori della Nazionale che dovranno andare ai Mondiali ... quotidiano.net

Ebola nella RD Congo: oltre 200 morti e attacchi ai centri di cura complicano la gestione dell’epidemiaL’epidemia di Ebola in Congo provoca numerose vittime e tensioni sociali, con attacchi ai centri sanitari e misure restrittive per contenere il contagio. ilsole24ore.com