Eurovision 2026 | i Paesi assenti dalla Spagna ai Paesi Bassi Perché non ci sono?

Da gazzetta.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A maggio 2025, la Slovenia aveva sollevato il problema dell’assenza di alcuni Paesi dall’edizione del 2026 dell’Eurovision. Tra settembre e dicembre sono arrivate le risposte ufficiali riguardo alle motivazioni di questa decisione. Tra i Paesi che non parteciperanno ci sono la Spagna e i Paesi Bassi, ma le ragioni precise non sono state comunicate pubblicamente. La lista completa dei paesi esclusi e i dettagli sul processo decisionale non sono stati ancora diffusi ufficialmente.

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L'Eurovision Song Contest 2026 comincia stasera alla Wiener Stadthalle di Vienna e accoglie gli artisti che salgono sul palco con le canzoni scelte per rappresentare i rispettivi Paesi. Rispetto all'edizione precedente, tuttavia, cambia sensibilmente il numero delle nazioni in gara. Se nel 2025 i Paesi partecipanti erano 37 (dopo il ritiro della Moldavia), quest'anno l'elenco si ferma a quota 35. All'appello mancano cinque delegazioni: Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia. Un'assenza che pesa, perché riguarda emittenti e Paesi che negli anni hanno dato grande visibilità all'evento e creato interesse internazionale; la stessa Spagna è tra i maggiori finanziatori e fondatori dell'ESC, insieme a Italia, Francia, Germania e Regno Unito.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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