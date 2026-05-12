A maggio 2025, la Slovenia aveva sollevato il problema dell’assenza di alcuni Paesi dall’edizione del 2026 dell’Eurovision. Tra settembre e dicembre sono arrivate le risposte ufficiali riguardo alle motivazioni di questa decisione. Tra i Paesi che non parteciperanno ci sono la Spagna e i Paesi Bassi, ma le ragioni precise non sono state comunicate pubblicamente. La lista completa dei paesi esclusi e i dettagli sul processo decisionale non sono stati ancora diffusi ufficialmente.

L'Eurovision Song Contest 2026 comincia stasera alla Wiener Stadthalle di Vienna e accoglie gli artisti che salgono sul palco con le canzoni scelte per rappresentare i rispettivi Paesi. Rispetto all'edizione precedente, tuttavia, cambia sensibilmente il numero delle nazioni in gara. Se nel 2025 i Paesi partecipanti erano 37 (dopo il ritiro della Moldavia), quest'anno l'elenco si ferma a quota 35. All'appello mancano cinque delegazioni: Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia. Un'assenza che pesa, perché riguarda emittenti e Paesi che negli anni hanno dato grande visibilità all'evento e creato interesse internazionale; la stessa Spagna è tra i maggiori finanziatori e fondatori dell'ESC, insieme a Italia, Francia, Germania e Regno Unito.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eurovision 2026: i Paesi assenti, dalla Spagna ai Paesi Bassi. Perché non ci sono?

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Eurovision 2026 | RECAP ALL 35 SONGS

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