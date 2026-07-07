Mondiali | Claus l’Arbitro Brasiliano al Centro del ‘Caso-Balogun’ Espulsione Decisa Dopo il Richiamo dal Var

Da serieanews.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita dei Mondiali, l’arbitro brasiliano ha deciso l’espulsione di un giocatore dopo un richiamo dal VAR. La decisione è stata comunicata sul campo e ha portato alla rimozione del giocatore dalla partita. L’arbitro ha mantenuto la posizione e ha seguito le indicazioni del sistema di revisione video prima di mostrare il cartellino rosso. La partita è proseguita senza ulteriori incidenti, con il pubblico che ha assistito alla decisione in silenzio.

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Una notte mondiale, luci bianche sul prato e rumore che vibra nel petto. In mezzo al vortice, un arbitro che cammina dritto, respira, ascolta, sceglie. Il suo nome è Raphael Claus. Non serve essere tecnici per riconoscere quando una partita cambia respiro. A volte accade in silenzio, altre volte nel frastuono di uno stadio che chiede spiegazioni. Qui c’è di mezzo un arbitro brasiliano, 46 anni, e una decisione che pesa. Prima di entrare nel dettaglio, val la pena guardare da vicino chi è l’uomo che regge quel fischietto e perché tutti, all’improvviso, lo chiamano al centro del “ Caso-Balogun ”. Chi è Raphael Claus. Raphael Claus viene dal calcio che non perdona distrazioni. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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