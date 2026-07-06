Raphael Claus, arbitro brasiliano di Santa Barbara d'Oeste, ha 46 anni ed è stato nominato arbitro FIFA nel 2015. È al centro di un caso legato a una partita recente, durante la quale ha mostrato un cartellino rosso. Claus dirige partite di livello internazionale e ha una lunga esperienza nel settore. La sua condotta in campo è ora sotto scrutinio in seguito alle accuse di comportamento sospetto.

Brasiliano di Santa Barbara d'Oeste, 46 anni, arbitro Fifa dal 2015, Raphael Claus è il direttore di gara che mostrando il cartellino rosso a Folarin Balogun - al 19' del secondo tempo di Stati Uniti-Bosnia Erzegovina del 2 luglio - ha involontariamente innescato il 'casus belli' tra Fifa e Uefa, dopo che la prima ha deciso a sorpresa di sospendere la squalifica dell'attaccante, che potrà così giocare gli ottavi di finale del Mondiale contro il Belgio., In una azione di gioco, Balogun aveva calpestato una caviglia del difensore del Sassuolo Tarik Muharemovic. In un primo momento Claus non aveva estratto il rosso, forse optando per l'involontarietà, ma era stato richiamato allo schermo dalla sala Var, decidendo quindi per il "grave fallo di gioco", che prevede l'espulsione diretta. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - "Questo arbitro è un po' sospetto": ecco chi è Raphael Claus, protagonista del caso Balogun

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