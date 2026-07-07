Pierluigi Collina ha espresso piena fiducia nell’arbitro brasiliano Raphael Claus, criticato da un ex presidente degli Stati Uniti per un cartellino rosso mostrato durante una partita del Mondiale. Collina, presidente della commissione arbitrale, ha definito Claus un arbitro esperto. Non sono state fatte ulteriori dichiarazioni o motivazioni riguardo alla decisione presa durante l’incontro.

"Un arbitro esperto, nutriamo piena fiducia in lui": così Pierluigi Collina interviene a difesa di Raphael Claus, arbitro brasiliano criticato da Trump per il rosso a Balogun al Mondiale. Claus, dice il responsabile arbitrale Fifa, è "alla sua seconda Coppa del Mondo dopo aver fatto parte della nostra squadra in Qatar. È un arbitro esperto e molto rispettato e nutriamo piena fiducia in lui come arbitro affidabile". La Fifa lo definisce "tra i migliori al mondo", e su Instagram Infantino scrive: "Ancora una volta, ripeto che dobbiamo rispettare gli arbitri e le regole che governano il nostro gioco. Senza arbitri non c'è calcio".... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Caso Balogun, Collina difende l'arbitro Claus: "Piena fiducia in lui"

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