lukaku balla la trump dance balogun non graffia il belgio travolge gli usa 4 1 cancella le polemiche e si qualifica ai quarti di finale

Notizia in breve

Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 in un match valido per gli ottavi di finale del Mondiale, assicurandosi la qualificazione ai quarti. Lukaku ha ballato la Trump dance dopo aver segnato, mentre Balogun non è riuscito a trovare la rete. La partita si è giocata a Seattle e ha visto una squadra belga dominante, che ha cancellato le polemiche recenti e ha eliminato le ambizioni di casa.