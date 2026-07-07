Lukaku balla la Trump dance Balogun non graffia Il Belgio travolge gli Usa 4-1 cancella le polemiche e si qualifica ai quarti di finale
Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 in un match valido per gli ottavi di finale del Mondiale, assicurandosi la qualificazione ai quarti. Lukaku ha ballato la Trump dance dopo aver segnato, mentre Balogun non è riuscito a trovare la rete. La partita si è giocata a Seattle e ha visto una squadra belga dominante, che ha cancellato le polemiche recenti e ha eliminato le ambizioni di casa.
Seattle (Stati Uniti) 7 luglio 2026 – Un'ondata di diavoli rossi si abbatte sulla costa Ovest degli Stati Uniti e in un colpo solo cancella polemiche dei giorni scorsi e ambizioni di titolo dei padroni di casa. Anche team USA, come Messico e Canada, ferma la propria corsa da padrona di casa agli ottavi di finale, sconfitto in un netto 1-4 dal Belgio. Rudi Garcia scopre la migliore versione possibile della sua squadra e regala alla generazione d'oro del calcio belga il terzo quarto di finale nelle ultime quattro edizioni. Un successo sospinto dai protagonisti della Serie A come De Ketelaere, doppietta e assist per l'atalantino, e Lukaku, al terzo gol in altrettante gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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