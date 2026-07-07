Al minuto 35, durante l'incontro tra Argentina ed Egitto negli ottavi di finale dei Mondiali, Messi ha calciato un rigore che si è schiantato sul palo, confermando il secondo errore consecutivo su calcio di rigore. La partita, iniziata da circa 35 minuti, vede ancora il punteggio di 0-1 a favore dell’Egitto. Messi ha tentato di recuperare il risultato con un tiro successivo, ma anche quello ha colpito la traversa.

È il secondo rigore consecutivo sbagliato da Messi. Da più di mezz’ora è iniziato l’ottavo di finale tra l’Argentina di Lionel Messi e l’Egitto di Salah. La gara è iniziata subito con una sorpresa, gli egiziani sono passati in vantaggio al 15? con il colpi di testa di Ibrahim. La seconda sorpresa è arrivata sei minuti dopo, quando Messi ha sbagliato un altro calcio di rigore. La ‘Pulce’ ha tirato dal solito lato, incrociato ma non tanto. Ha così facilitat la parata di Shobeir. Dopo quello sbagliato con l’Austria, dunque, Messi ha sbagliato un altro rigore. Il 10 argentino ha poi colpito il palo con una punizione da trenta metri. Al momento, l’Egitto quindi è in vantaggio per 1-0 ma la gara è molto lunga. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Mondiali, Argentina-Egitto per ora 0-1: Messi sbaglia un altro rigore e poi colpisce un palo

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