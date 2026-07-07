Mondiali | ai quarti sarà derby tra giallorossi

Ai quarti di finale dei Mondiali, si sfideranno Francia e Marocco. La Francia ha battuto il Paraguay 1-0, mentre il Marocco ha superato il Canada 3-0 negli ottavi di finale. Entrambe le squadre sono passate il turno senza subire gol, e ora si contenderanno il passaggio alle semifinali. La partita è prevista tra le migliori delle fasi finali del torneo.

Tutto come previsto dai pronostici: Francia e Marocco hanno battuto rispettivamente Paraguay e Canada per 1-0 e 3-0 negli ottavi di finale della Coppa del Mondo, e ora si sfideranno per l’accesso alle semifinali. Come sono andati Konè e El Aynaoui. Sono state due prestazioni diverse quelle offerte dai nostri ragazzi. Manu Konè, schierato titolare per la terza volta su cinque partite, è stata convincente e fondamentale per contrastare la ferocia agonistica del Paraguay, spesso sfociata in scorrettezza. Le statistiche del noto sito Diretta gli hanno assegnato una valutazione di 7.8, basata sulle ottime statistiche totalizzate, fra cui spiccano il 93% di passaggi riusciti, l’88% di passaggi riusciti nel terzo finale e il 100% di contrasti aerei vinti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Settore giovanile. L’Under 17 ipoteca i quarti. Per l’Under 15 sarà derby playoffIl Perugia Under 17 ha ottenuto una vittoria convincente a Trapani nell’andata degli ottavi di finale, con le doppiette di Iachini e Raffaelli che...

WTA Strasburgo 2026: derby canadese Mboko-Fernandez ai quarti, Alexandrova outAl WTA 500 di Strasburgo, il torneo più rilevante della settimana nel circuito femminile, si sono disputati oggi alcuni incontri dei secondi turni,...

Temi più discussi: Mondiali 2026, il tabellone dei quarti di finale. Gli orari e dove vederli; Mondiali 2026, a che punto siamo? Le sorprese, i quarti e il ricambio generazionale; Mondiali 2026: la Francia vola ai quarti, sarà sfida con il Marocco; Francia - Marocco ai quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta.

#Mondiali2026, tabellone e calendario partite fino alla finale: ai quarti ci sarà #NorvegiaInghilterra #SkySport x.com

Mondiali 2026, tabellone dei quarti di finale: calendario, orari e dove vedere le partite in TVIl calendario dei quarti di finale dei Mondiali: una partita in programma al giorno, tutte le gare saranno trasmesse da DAZN e anche in chiaro sulla Rai ... fanpage.it

Mondiali 2026, sarà Inghilterra-Norvegia ai quarti. Kane e Haaland rispondono a Messi e Mbappé. E Ancelotti…L’Inghilterra supera l’ostacolo Messico e vola ai quarti di finale dei Mondiali al termine di una partita dalle mille emozioni: a deciderla, per il 3-2 finale, sono la doppietta di Bellingham e il rig ... affaritaliani.it

Cabo Verde fa il suo esordio ai Mondiali con un pareggio 0-0 contro la campione europea Spagna reddit