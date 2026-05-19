WTA Strasburgo 2026 | derby canadese Mboko-Fernandez ai quarti Alexandrova out

Al WTA 500 di Strasburgo, il torneo più rilevante della settimana nel circuito femminile, si sono disputati oggi alcuni incontri dei secondi turni, concludendo anche due partite del primo turno. Tra i risultati di giornata, si registra il passaggio ai quarti di finale di due tenniste canadesi, che hanno battuto rispettivamente un’avversaria e una connazionale. Sono invece uscite di scena alcune giocatrici di rilievo, tra cui una che ha perso contro un’avversaria russa.

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