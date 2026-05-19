WTA Strasburgo 2026 | derby canadese Mboko-Fernandez ai quarti Alexandrova out
Al WTA 500 di Strasburgo, il torneo più rilevante della settimana nel circuito femminile, si sono disputati oggi alcuni incontri dei secondi turni, concludendo anche due partite del primo turno. Tra i risultati di giornata, si registra il passaggio ai quarti di finale di due tenniste canadesi, che hanno battuto rispettivamente un’avversaria e una connazionale. Sono invece uscite di scena alcune giocatrici di rilievo, tra cui una che ha perso contro un’avversaria russa.
Quattro secondi turni e due ultimi primi turni si sono giocati oggi al WTA 500 di Strasburgo, il maggiore degli eventi su tutta l’area tennistica di questa settimana per quel che concerne il femminile. Sorprese, nomi pesanti che cadono e partite attese: si può tutto riassumere così. A chiudere il programma, del resto, c’è la canadese Victoria Mboko, che batte Lois Boisson, la francese che l’anno scorso ha fatto sognare tutti al Roland Garros, ma che non ha poi avuto particolare fortuna con gli infortuni, per buona misura. Ora il derby con Leylah Fernandez, vittoriosa in lotta sulla polacca Magdalena Frech. E sembra rivedersi Daria Kasatkina:... 🔗 Leggi su Oasport.it
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