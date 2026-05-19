Settore giovanile L’Under 17 ipoteca i quarti Per l’Under 15 sarà derby playoff
Il Perugia Under 17 ha ottenuto una vittoria convincente a Trapani nell’andata degli ottavi di finale, con le doppiette di Iachini e Raffaelli che hanno contribuito al risultato di 4-1. La squadra, guidata dagli allenatori Anelli e Gambini, si prepara ora a disputare la gara di ritorno con un vantaggio considerevole. Per l’Under 15, invece, si aspetta un derby playoff che potrebbe decidere il proseguimento del percorso nel torneo. Il week end si è chiuso con un’altra vittoria per i biancorossi.
TRAPANI Il Perugia archivia il week end con un altro successo. Con le doppiette di Iachini e Raffaelli il Perugia Under 17, guidato dal binomio Anelli-Gambini, vince a Trapani 4-1 l’andata degli ottavi di finale, ipotecando il passaggio ai quarti. Eppure sono stati gli ospiti a passare in vantaggio dopo appena 6? con Puleo. Al 27? il Perugia trova il pari con Iachini. Passano 5 minuti e il Grifo la ribalta con Raffaelli, per l’1.2 con cui si va al riposo. Nella ripresa il Perugia conferma la propria supremazia e va ancora in rete all’11 con Raffaelli e al 26? chiude i conti con Iachini. Domenica la gara di ritorno al Centro sportivo “Paolo Rossi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Settore giovanile Genoa | Under 17 qualificata ai playoff con tre turni di anticipo
Sullo stesso argomento
Settore giovanile Juve: Under 15 da derby, i 100 gol dell’Under 16 e l’imbattibilità dell’Under 17. Chi sarà il nuovo responsabile del vivaio | New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccariadi Fabio ZaccariaSettore giovanile Juve: il punto su Under 17, 16 e 15 e su chi sarà il nuovo responsabile nel VIDEO di New Generation Zone di Fabio...
Settore giovanile Juve: l’Under 17 perde l’imbattibilità, l’Under 15 vince due derby, l’incerto futuro di Sbravati | New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccariadi Francesco SpagnoloSettore giovanile Juve, l’Under 17 ha perso l’imbattibilità nell’ultimo weekend.
Settore giovanile: i risultati delle partite dell' #ASRoma Under 15 ko 2-0 nell'andata a Firenze, l'U16 rimonta l'Atalanta e vola in semifinale. La Primavera chiude la Regular Season al quarto posto 4? tinyurl.com/6tj4hw7r x.com
SETTORE GIOVANILE - TORNEI UNDER 9 Gli Under 9 Bianchi sono stati impegnati per l’intera giornata al torneo Primi Calci di San Donà di Piave. La squadra ha mostrato grande voglia, grinta e spirito di gruppo, riuscendo a imporre il proprio gioc facebook
Settore giovanile. L’Under 17 ipoteca i quarti. Per l’Under 15 sarà derby playoffTRAPANI Il Perugia archivia il week end con un altro successo. Con le doppiette di Iachini e Raffaelli il Perugia ... lanazione.it
Settore Giovanile. Under 15 ’corsara’. Semifinale più vicinaDue reti nella ripresa hanno permesso all’Under 15 dell’Empoli di sbancare Genova e fare un deciso passo verso le ... sport.quotidiano.net