Settore giovanile L’Under 17 ipoteca i quarti Per l’Under 15 sarà derby playoff

Il Perugia Under 17 ha ottenuto una vittoria convincente a Trapani nell’andata degli ottavi di finale, con le doppiette di Iachini e Raffaelli che hanno contribuito al risultato di 4-1. La squadra, guidata dagli allenatori Anelli e Gambini, si prepara ora a disputare la gara di ritorno con un vantaggio considerevole. Per l’Under 15, invece, si aspetta un derby playoff che potrebbe decidere il proseguimento del percorso nel torneo. Il week end si è chiuso con un’altra vittoria per i biancorossi.

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