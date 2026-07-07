Dopo la partita tra Argentina ed Egitto agli ottavi dei Mondiali 2026, un calciatore egiziano ha accusato l’arbitraggio di essere stato influenzato, affermando che il torneo sarebbe stato “truccato” per favorire l’Argentina. La contestazione si è concentrata anche su un presunto rigore non concesso su Salah. Le dichiarazioni sono arrivate al termine della partita, che si è conclusa con una vittoria argentina per 3-2.

Non si placano le polemiche dopo la spettacolare vittoria dell’Argentina per 3-2 sull’Egitto negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Al termine della gara, il centrocampista egiziano Ziko ha duramente contestato l’arbitraggio, arrivando a sostenere che il torneo sarebbe stato “truccato” per favorire l’Albiceleste. Si tratta di accuse formulate dal giocatore, per le quali non sono stati forniti elementi di prova. Lo sfogo di Ziko davanti alle telecamere. Autore della rete del momentaneo 2-0 per l’Egitto, Ziko ha espresso tutta la propria amarezza dopo la rimonta subita negli ultimi minuti di gioco. Il calciatore ha criticato apertamente la direzione arbitrale del francese François Letexier, sostenendo che alcune decisioni avrebbero penalizzato la sua nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Thesocialpost.it - Mondiali 2026, Ziko attacca dopo Argentina-Egitto: “Torneo truccato”. Proteste anche per un presunto rigore su Salah

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How to Start a Profitable Business Without Money, Experience, or Connections!

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026: Argentina rimonta l’Egitto (3-2) e va ai quarti. Super gol di Messi che prima sbaglia un rigore. E finisce in lacrimeDurante la partita dei Mondiali 2026, l’Argentina ha battuto l’Egitto 3-2 e si è qualificata per i quarti di finale.

Mondiali, Argentina-Egitto per ora 0-1: Messi sbaglia un altro rigore e poi colpisce un paloAl minuto 35, durante l'incontro tra Argentina ed Egitto negli ottavi di finale dei Mondiali, Messi ha calciato un rigore che si è schiantato sul...

Temi più discussi: Argentina-Egitto, Coppa del Mondo FIFA 2026: anteprima. Tutto quello che c'è da sapere; Argentina-Egitto: pronostico, consigli scommesse e quote | Mondiali 2026; Australia-Egitto, le probabili formazioni dei sedicesimi dei Mondiali; Pronostico Argentina-Egitto: analisi e probabili formazioni 07/07/2026 Coppa del Mondo.

Mondiali, Egitto accusa: Coppa truccata, vincerà l'ArgentinaI Mondiali 2026 sono truccati, parola di Ziko, e saranno vinti dall'Argentina. Oggi, martedì 7 luglio, l'Egitto è stato battuto dall'Albiceleste agli ottavi di finale della rassegna iridata di scena i ... adnkronos.com

Mondiali 2026, Ziko accusa dopo Argentina-Egitto: Torneo truccatoDopo Argentina-Egitto ai Mondiali 2026 non si sono placate le polemiche. Nel post partita, il centrocampista egiziano Ziko ha contestato duramente l’arbitraggio, arrivando a ... bigodino.it