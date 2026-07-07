Mondiali 2026 | più squadre e petrodollari ma comanda sempre l’Europa

Ai Mondiali 2026, Cristiano Ronaldo e Neymar hanno mostrato emozioni diverse, ma entrambi sono stati protagonisti di un torneo segnato dall’aumento delle squadre partecipanti e dal coinvolgimento di finanziamenti provenienti dai paesi del Golfo. La competizione ha visto un ampliamento del numero di nazionali e un incremento di risorse finanziarie provenienti dai paesi produttori di petrolio. Tuttavia, la presenza di squadre europee rimane dominante, anche con la crescita delle partecipazioni di altri continenti.

Ai Mondiali 2026, le lacrime di Cristiano Ronaldo e l’ amarezza sul volto di Neymar sono le due facce della stessa medaglia. Quella di campioni che hanno scelto la via dei petrodollari degli sceicchi a danno della competitività. È questo al momento il dato che più colpisce al netto degli ottavi di finale quasi conclusi. In più, la nottata americana ha di fatto estromesso i due simboli della creatura globale voluta da Gianni Infantino: fuori gli Usa di Trump con il ripristinato Balogun in campo e ko anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo, anch’esso in campo da inizio Mondiale dopo essersi visto condonare due giornate di squalifica. L’allargamento a 48 squadre include, ma non globalizza il livello tecnico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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