Dopo una partita tra Francia e Paraguay a Filadelfia, la senatrice paraguaiana ha insultato pubblicamente il calciatore francese. L’atleta ha reagito alle parole offensive, che sono arrivate nei giorni successivi alla gara. La disputa si è estesa oltre il campo, coinvolgendo un rappresentante politico e un giocatore di calcio.

Francia - Paraguay non è finita al minuto 101 di una partita tosta e combattuta a Filadelfia. È proseguita dialetticamente anche nei giorni successivi, protagonisti Kylian Mbappé e la senatrice paraguaiana Celeste Amarilla. Due persone apparentemente lontanissime, finite con lo scontrarsi senza esclusione di colpi e che rischiano d’infiammare il Mondiale. L’attaccante del Real Madrid non ha gradito gli insulti ricevuti dalla senatrice al termine dell’ottavo di finale del Mondiale contro il Paraguay. Mbappé ha, così, replicato a tono dopo gli insulti razzisti arrivati dal Paraguay. Così, dal rettangolo verde, si è passati ai social con uno scontro che ha travalicato il calcio e coinvolto anche la politica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Mondiali 2026, Mbappè insultato dalla senatrice del Paraguay: orrore puro, lui reagisce

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Mondial 2026: une sénatrice paraguayenne profère des insultes racistes envers Kylian Mbappé

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