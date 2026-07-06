Mondiali senatrice paraguaiana offende Mbappé | Scimpanzè Lui risponde | Razzista

Dopo la partita, una senatrice paraguaiana ha commentato su un social: «Scimpanzè» rivolto a Mbappé. Il giocatore ha risposto definendo l'atto razzista. La frase è stata pubblicata due giorni dopo l'incontro degli ottavi tra Francia e Paraguay, terminato 1-0 per la Francia. La polemica online prosegue, con molti utenti che condannano l’insulto. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social, dove si discute di comportamenti offensivi nel calcio.

La partita è finita da due giorni, ma Francia-Paraguay continua a far discutere ben oltre il campo. Dopo la vittoria per 1-0 dei Bleus negli ottavi del Mondiale 2026, decisa da un rigore di Kylian Mbappé al 70’, il capitano francese è stato bersagliato su X da una serie di commenti razzisti pubblicati dalla senatrice paraguayana Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico. Amarilla ha pubblicato una serie di messaggi dai toni razzisti e xenofobi nei confronti del capitano francese. In uno dei post lo ha definito «camerunese colonizzato», accusandolo di fingersi francese; in altri interventi ha usato espressioni offensive sul suo aspetto fisico, sulla sua istruzione e sulle sue origini familiari. 🔗 Leggi su Open.online

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