Dopo aver segnato il quarto gol nella vittoriosa partita degli ottavi contro gli Stati Uniti, un calciatore ha eseguito una serie di gesti che includevano una telefonata simulata, le mani alle orecchie e una danza imitativa di un presidente statunitense. Il gesto è stato interpretato come una provocazione nei confronti del pubblico e delle autorità presenti. La partita si è conclusa con il Belgio che ha avanzato ai quarti di finale nel torneo mondiale.

Romelu Lukaku, dopo aver siglato il gol del 4-1 nell’ottavo di finale vinto dal Belgio a Seattle contro gli Stati Uniti, mima una telefonata, poi mette le mani alle orecchie e infine inscena la ‘Trump dance’, imitando il classico balletto con i pugni, fatto spesso dal presidente Usa, in particolare sulle note di ‘Ymca’ dei Village People. Evidente il riferimento polemico alla telefonata del capo della Casa Bianca al presidente della Fifa Gianni infantino sulla squalifica al giocatore Usa Folarin Balogun per la partita contro i Diavoli Rossi, poi annullata dalla Federazione mondiale. La decisione aveva scatenato una bufera per la presunta ingerenza di Trump, ricostruzione smentita da Infantino, che pur ammettendo il colloquio aveva sottolineato l’indipendenza degli organismi della Fifa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, Lukaku fa la ‘Trump dance’ dopo il gol del 4-1: beffa al presidente Usa

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Lukaku hace el baile de Trump tras eliminar a USA

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