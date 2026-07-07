L'Argentina ha superato il turno ai Mondiali 2026, vincendo 3-2 contro l'Egitto dopo essere stata sotto 0-2. La squadra sudamericana ha segnato tre reti negli ultimi minuti, recuperando la partita. L'incontro si è concluso con l'Argentina che si è qualificata per i quarti di finale, dove affronterà la vincente tra Svizzera e Colombia, in programma più tardi.

L’Argentina recupera da 0-2, ribalta l’Egitto negli ultimi minuti, vince 3-2 ed approda ai quarti di finale dei Mondiali 2026 di calcio, dove affronterà la vincente di Svizzera-Colombia, che si affronteranno nella tarda serata italiana. Nel primo tempo avvio choc per l’Argentina, che al quarto d’ora va sotto nel punteggio: Attia crossa in area per Ibrahim, che sceglie bene il tempo e da ottima posizione porta in vantaggio nel punteggio. Al 21? altra batosta per i sudamericani: rigore per fallo di Hassan, sul dischetto va Messi, che però si fa ipnotizzare da Shobeir, che para. L’assalto dell’Argentina prosegue: ci provano al 28? Mac Allister di testa, al 31? Messi dalla distanza, ed al 39? Alvarez dal cuore dell’area di rigore, ma il pareggio non arriva. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Mondiali 2026, l’Argentina vede i fantasmi ma va ai quarti. Egitto rimontato nel finale

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