Argentina ai quarti ma che paura! Da 0-2 a 3-2 all' Egitto

Da agi.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Argentina ha vinto ai quarti di finale contro l’Egitto, dopo aver recuperato da uno svantaggio di 0-2. La partita si è conclusa 3-2, con cinque reti totali segnate. La sfida si è svolta all’Atlanta Stadium, dove sono avvenuti numerosi momenti di tensione e cambi di risultato nel corso del match.

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AGI - Fuochi d'artificio all'Atlanta Stadium dove negli ottavi di finale tra Argentina ed Egitto colpi di scena a ripetizione e ben cinque reti. Vince l'albiceleste campione del mondo in carica ribaltando la partita: sotto di due reti, infatti, dopo che sullo 0-0 Messi sbaglia il secondo rigore di fila di questo mondiale, l’Argentina grazie anche all'entrata di Lautaro Martinez, segna tre gol e va ai quarti di finale. Messi segna quello del 2-2 e si porta a 8 reti al Mondiale.  La cronaca della partita. L'Argentina va sotto, sbaglia un rigore e compie una rimonta epica superando l'Egitto per 3-2. Sono Romero, Messi ed Enzo Fernández a ribaltare lo 0-2 e a regalare il passaggio del turno alla squadra di Scaloni, che ai quarti attende una fra Svizzera e Colombia. 🔗 Leggi su Agi.it

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