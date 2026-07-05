Mondiali 2026 la Francia piega di misura il Paraguay e approda ai quarti Decisivo Mbappé

Notizia in breve

Nel caldo di Filadelfia, la Francia ha battuto il Paraguay 1-0 e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali 2026. La rete decisiva è arrivata grazie a un gol di Mbappé. La partita è stata più difficile del previsto, con la squadra europea che ha faticato a sbloccare il risultato. La vittoria consente alla Francia di passare il turno e proseguire la corsa nel torneo.