Mondiali 2026 la Francia piega di misura il Paraguay e approda ai quarti Decisivo Mbappé
Nel caldo di Filadelfia, la Francia ha battuto il Paraguay 1-0 e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali 2026. La rete decisiva è arrivata grazie a un gol di Mbappé. La partita è stata più difficile del previsto, con la squadra europea che ha faticato a sbloccare il risultato. La vittoria consente alla Francia di passare il turno e proseguire la corsa nel torneo.
La Francia rispetta i favori del pronostico, guadagna il pass per entrare tra le migliori otto della competizione, ma deve faticare molto più del previsto per piegare di misura, nel caldo torrido di Filadelfia, l’ostico Paraguay. A decidere le sorti del confronto il rigore trasformato da Mbappé. Al venticinquesimo minuto della ripresa la stella del Real Madrid spiazza dal dischetto Gill, eroe dei suoi nella sfida dei sedicesimi con la Germania, sigla il settimo centro nella competizione e regala ai transalpini il vantaggio decisivo. La Francia, che si limita ad un possesso palla poco efficace, è ben lontana dalla sua migliore versione,... 🔗 Leggi su Oasport.it
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La Francia piega il Paraguay, Mbappé firma il rigore dei quarti: ora c'è il MaroccoLa Francia ha battuto il Paraguay 1-0 grazie a un rigore di Mbappé nella ripresa, qualificandosi ai quarti di finale.
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