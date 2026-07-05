Tifosi francesi si sono radunati fuori dallo stadio di Filadelfia, esultando per la vittoria della nazionale sui Paraguay durante i Mondiali 2026. La partita si è conclusa con un risultato che ha garantito ai Bleus l'accesso ai quarti di finale del torneo. La gioia tra i presenti si è manifestata con cori e bandiere, mentre il pubblico si è disperso lentamente sotto un cielo sereno.

(LaPresse) Tifosi francesi in festa fuori dallo stadio di Filadelfia dopo la vittoria della Francia sul Paraguay nei Mondiali 2026, risultato che consente ai Bleus di accedere ai quarti di finale del torneo. La nazionale francese si è imposta per 1-0 in una partita combattuta e caratterizzata da grande intensità. Decisivo il calcio di rigore trasformato da Kylian Mbappé al 70° minuto, episodio che ha indirizzato l’incontro dopo una gara a lungo equilibrata. Il Paraguay ha adottato un atteggiamento molto aggressivo nei confronti del fuoriclasse francese, ma la strategia non è bastata a fermare la squadra di Didier Deschamps, che ha comunque trovato il gol decisivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, Francia ai quarti: festa tifosi dopo il successo sul Paraguay

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