Mondiali 2026 il Belgio travolge gli Usa e Lukaku umilia Trump
Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 e si è qualificato ai quarti di finale dei Mondiali. Lukaku ha segnato due reti e ha umiliato pubblicamente l’ex presidente degli Stati Uniti, che era presente allo stadio. La squadra europea ha dominato la partita, lasciando gli avversari senza possibilità di rimonta. La vittoria ha portato il Belgio avanti nel torneo, mentre gli americani sono stati eliminati.
“Overturn this", ribaltate questo. Il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1 e vola ai quarti dei Mondiali di calcio. Una lezione ai padroni di casa e soprattutto a Donald Trump, sbeffeggiato in campo e fuori. Prima Romelu Lukaku, autore del quarto gol, festeggia ballando la “Trump Dance”. Poi l’account X della Nazionale, Belgian Red Devils, pubblicato il commento velenosissimo accompagnato da due foto di Big Rom. Il riferimento, in entrambi i casi, è alla contestatissima decisione della Fifa di revocare la squalifica per Falorin Balogun, centravanti Usa espulso ai sedicesimi ma reintegrato grazie alla sospensione decisa dalla Fifa. Lo stesso Trump ha ammesso di aver telefonato al numero 1 del calcio mondiale Gianni Infantino per lamentarsi del rosso e protestare per la squalifica del suo bomber. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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