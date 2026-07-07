mondiali 2026 il belgio travolge gli usa e lukaku umilia trump

Notizia in breve

Il Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 e si è qualificato ai quarti di finale dei Mondiali. Lukaku ha segnato due reti e ha umiliato pubblicamente l’ex presidente degli Stati Uniti, che era presente allo stadio. La squadra europea ha dominato la partita, lasciando gli avversari senza possibilità di rimonta. La vittoria ha portato il Belgio avanti nel torneo, mentre gli americani sono stati eliminati.