Mondiali 2026 le partite di oggi 6 luglio | orari e dove vedere in tv Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio

Il 6 luglio 2026 si disputano due partite degli ottavi di finale dei Mondiali, con Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio. Dopo le vittorie di Norvegia e Inghilterra nei quarti, le due sfide di oggi vedranno affrontarsi le nazionali in cerca di qualificazione ai quarti di finale. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva, con orari ancora da definire. Nessuna altra informazione sui risultati o sugli orari specifici delle gare.

Milano, 6 luglio 2026 - Dopo le vittorie di Norvegia e Inghilterra, che si sfideranno nei quarti di finale del Mondiale 2026 dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, all'orizzonte ci sono altre due sfide valide per gli ottavi della rassegna iridata: Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio. Portogallo-Spagna. All’AT&T Stadium di Arlington va in scena il duello fra due potenze europee come Portogallo e Spagna. Il derby iberico mette in palio un posto nei quarti di finale del Mondiale 2026. I lusitani si presentano alla gara con alle spalle la soffertissima vittoria contro la Croazia, arrivata in pieno recuperato grazie al gol del neo milanista Ramos. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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