Durante i Mondiali 2026, una deputata paraguaiana ha accusato pubblicamente il calciatore francese, affermando che sarebbe stato istruito con gli scimpanzé. La risposta di Mbappé è arrivata rapidamente, definendo la donna “spregevole e indegna della sua funzione” attraverso un messaggio su X. La polemica ha generato grande attenzione sui social e nei media.

La risposta di Mbappé non si è fatta attendere. Il capitano della Francia, da anni impegnato nella lotta contro ogni forma di discriminazione, ha affidato a X una replica: "Signora Celeste Amarilla, lei è una donna spregevole e indegna della sua funzione" Scoppia la bufera ai Mondiali 2026 do. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Mondiali 2026, deputata del Paraguay Celeste Amarilla choc su Kylian Mbappè: “È stato istruito con gli scimpanzé”

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