Mondiali 2026 Cristiano Ronaldo in lacrime | è finita E in Portogallo lo massacrano

Da liberoquotidiano.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Cristiano Ronaldo è stato visto in lacrime dopo la fine della partita, segnando la fine della sua avventura ai Mondiali 2026. La Spagna ha vinto la sfida contro il Portogallo a Dallas, qualificandosi per i quarti di finale. La rete decisiva è arrivata negli ultimi minuti del secondo tempo, quando Merino ha segnato in pieno recupero. La squadra portoghese ha subito la sconfitta, mentre Ronaldo ha lasciato il campo visibilmente commosso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È la Spagna a staccare il pass per i quarti di finale dei Mondiali. A decidere la sfida di Dallas è Merino, che in pieno recupero del secondo tempo firma il gol dell'1-0 contro il Portogallo, quando i supplementari sembravano ormai inevitabili dopo una partita con pochissime emozioni (da segnalare una traversa di Nuno Mendes nel primo tempo per i lusitani). Dopo un primo tempo a folate, la ripresa è povera di emozioni. Poi, i cambi del ct spagnolo De La Fuente si rivelano decisivi: Ferran Torres confeziona l'assist e Merino trova la rete che vale la qualificazione per la Spagna. E che chiude l'avventura in Coppa del Mondo di Cristiano Ronaldo, in lacrime al termine della partita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

mondiali 2026 cristiano ronaldo in lacrime 232 finita e in portogallo lo massacrano
© Liberoquotidiano.it - Mondiali 2026, Cristiano Ronaldo in lacrime: è finita. E in Portogallo lo massacrano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Cristiano Ronaldo in lacrime: addio amaro ai Mondiali.

Video Cristiano Ronaldo in lacrime: addio amaro ai Mondiali.

Notizie e thread social correlati

L’addio ai Mondiali di Cristiano Ronaldo, solo e in lacrime: “Ho la coscienza pulita”. Ma in Portogallo sono impietosi: “Ora basta”Al termine della partita tra Spagna e Portogallo, Cristiano Ronaldo è stato visto solo e in lacrime mentre si dirigeva verso gli spogliatoi.

Mondiali 2026, Portogallo-Spagna 0-1: finisce l’era di Cristiano Ronaldo ai MondialiIl Portogallo di Cristiano Ronaldo si è fermato agli ottavi di finale dei Mondiali 2026, perdendo 1-0 contro la Spagna.

Temi più discussi: Cristiano Ronaldo e il Portogallo: la fine di un'era raccontata nelle 10 immagini più iconiche; Cristiano Ronaldo conferma: 'Questo è il mio ultimo Mondiale'. E parla del suo ritiro; A 41 anni Ronaldo non corre, cammina: i dati che lo provano; Spagna ai quarti all'ultimo respiro, è l'addio di Ronaldo ai Mondiali.

cristiano ronaldo mondiali 2026 cristiano ronaldoCristiano Ronaldo e il Portogallo, ora che è finitaLunedì sera, perdendo per 1-0 contro la Spagna, il Portogallo è stato eliminato agli ottavi di finale dai Mondiali maschili di calcio. È stata una partita incerta ed equilibrata, in cui il gol decisiv ... ilpost.it

cristiano ronaldo mondiali 2026 cristiano ronaldoMondiali 2026, Portogallo stufo di Cristiano Ronaldo: Ora basta, vai via. Lui si sfogaDopo l'eliminazione dei lusitani dal campionato del mondo si è arrivati alla resa dei conti: Il ciclo si è protratto troppo ... sportal.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web