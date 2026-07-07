Cristiano Ronaldo è stato visto in lacrime dopo la fine della partita, segnando la fine della sua avventura ai Mondiali 2026. La Spagna ha vinto la sfida contro il Portogallo a Dallas, qualificandosi per i quarti di finale. La rete decisiva è arrivata negli ultimi minuti del secondo tempo, quando Merino ha segnato in pieno recupero. La squadra portoghese ha subito la sconfitta, mentre Ronaldo ha lasciato il campo visibilmente commosso.

È la Spagna a staccare il pass per i quarti di finale dei Mondiali. A decidere la sfida di Dallas è Merino, che in pieno recupero del secondo tempo firma il gol dell'1-0 contro il Portogallo, quando i supplementari sembravano ormai inevitabili dopo una partita con pochissime emozioni (da segnalare una traversa di Nuno Mendes nel primo tempo per i lusitani). Dopo un primo tempo a folate, la ripresa è povera di emozioni. Poi, i cambi del ct spagnolo De La Fuente si rivelano decisivi: Ferran Torres confeziona l'assist e Merino trova la rete che vale la qualificazione per la Spagna. E che chiude l'avventura in Coppa del Mondo di Cristiano Ronaldo, in lacrime al termine della partita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Mondiali 2026, Cristiano Ronaldo in lacrime: è finita. E in Portogallo lo massacrano

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Cristiano Ronaldo in lacrime: addio amaro ai Mondiali.

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