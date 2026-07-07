Al termine della partita tra Spagna e Portogallo, Cristiano Ronaldo è stato visto solo e in lacrime mentre si dirigeva verso gli spogliatoi. Ha dichiarato di avere la coscienza pulita. In Portogallo, però, si sono manifestate reazioni dure, con commenti che chiedono di interrompere la carriera del giocatore. La scena della sua solitudine è stata molto commentata sui social e sui media, evidenziando il suo stato emotivo dopo l’eliminazione.

L’immagine che ha colpito di più al termine di Spagna-Portogallo e del meritato 1-0 che ha portato la Roja di De la Fuente ai quarti di questo disgraziato mondiale è stata la solitudine di Cristiano Ronaldo nel lungo tragitto campo-spogliatoi. Le lacrime, chiusa per sempre la sesta avventura iridata, con l’invidiabile record di 27 presenze e 11 gol – nel 2030, nell’edizione che coinvolgerà anche il suo Portogallo, CR7 avrà 45 anni -, erano annunciate. La camminata solitaria, dopo tormentati minuti trascorsi sul campo perché calpestare l’erba di quel palcoscenico per l’ultima volta aveva un significato particolare, non era scontata. I... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - L’addio ai Mondiali di Cristiano Ronaldo, solo e in lacrime: “Ho la coscienza pulita”. Ma in Portogallo sono impietosi: “Ora basta”

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Cristiano Ronaldo in lacrime: addio amaro ai Mondiali.

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#FifaWorldCup #CR7 Cristiano #Ronaldo conferma l’addio ai Mondiali e si sfoga Prima di me il Portogallo non aveva niente, con me ha vinto 3 titoli. Ho dato tutto, ora penso al futuro. Immagini @nicoforletta #PortogalloSpagna x.com

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