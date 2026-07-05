Colpo di scena ai Mondiali | la Fifa sospende la squalifica di Balogun prima di Usa-Belgio Trump esulta
La FIFA ha sospeso temporaneamente la squalifica dell’attaccante degli Stati Uniti, consentendogli di scendere in campo contro il Belgio negli ottavi di finale. La decisione riguarda l’espulsione con cartellino rosso diretto durante la partita dei sedicesimi contro la Bosnia-Erzegovina. La sospensione è condizionata e permette all’attaccante di giocare nel prossimo incontro. La decisione è stata comunicata prima della partita prevista. Vari commenti di esultanza sono stati riportati anche da alcuni esponenti politici.
L’attaccante degli Usa Folarin Balogun sarà disponibile per gli ottavi di finale contro il Belgio. La Commissione disciplinare della FIFA ha disposto una sospensione con condizionale per l’attaccante degli Stati Uniti, espulso con un cartellino rosso diretto nei sedicesimi vinti contro la Bosnia-Erzegovina. Decisione clamorosa che, di fatto, consente al giocatore di rientrare subito a disposizione per la sfida in programma a Seattle. Sospensione per un periodo di prova di un anno. La sanzione, secondo quanto comunicato dalla FIFA, è stata sospesa per un periodo di prova di un anno, rendendo così immediatamente eleggibile l’attaccante per la gara successiva. 🔗 Leggi su Open.online
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