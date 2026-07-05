Colpo di scena ai Mondiali | la Fifa sospende la squalifica di Balogun prima di Usa-Belgio Trump esulta

Notizia in breve

La FIFA ha sospeso temporaneamente la squalifica dell’attaccante degli Stati Uniti, consentendogli di scendere in campo contro il Belgio negli ottavi di finale. La decisione riguarda l’espulsione con cartellino rosso diretto durante la partita dei sedicesimi contro la Bosnia-Erzegovina. La sospensione è condizionata e permette all’attaccante di giocare nel prossimo incontro. La decisione è stata comunicata prima della partita prevista. Vari commenti di esultanza sono stati riportati anche da alcuni esponenti politici.