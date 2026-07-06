L’annullamento della squalifica di Folarin Balogun ha scatenato una forte polemica internazionale. L’Uefa e il Belgio hanno criticato duramente la Fifa per la decisione, alimentando tensioni tra le organizzazioni calcistiche. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha confermato di aver avuto un colloquio con il presidente della Fifa, senza fornire ulteriori dettagli. La vicenda resta al centro di discussioni che coinvolgono più federazioni e parti interessate.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La revoca della squalifica scatena una polemica internazionale. Il caso legato a Folarin Balogun continua ad alimentare forti tensioni ai Mondiali 2026. La decisione della Fifa di sospendere la squalifica dell’attaccante degli Stati Uniti, consentendogli di essere disponibile per la sfida contro il Belgio, ha provocato una dura reazione da parte delle istituzioni calcistiche europee e del governo belga. Secondo quanto riportato dal New York Times, la scelta sarebbe arrivata dopo un intervento diretto del presidente americano Donald Trump nei confronti del presidente della Fifa, Gianni Infantino. Trump ammette il confronto con Infantino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Dayitalianews.com - Mondiali 2026, bufera sul caso Balogun: Uefa e Belgio attaccano la Fifa, Trump conferma il colloquio con Infantino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Squalifica Balogun, Uefa contro Fifa: «Credibilità dei Mondiali compromessa». L’Ue interviene sull’asse Infantino-Trump e il Belgio fa ricorsoL’Uefa ha squalificato Balogun, mentre l’Uefa critica la Fifa sostenendo che la credibilità dei Mondiali è compromessa.

Mondiali, FIFA sospende squalifica al calciatore Usa Balogun dopo chiamata di Trump a Infantino, UEFA: "Ingiustificabile"La FIFA ha sospeso la squalifica di un calciatore statunitense dopo una chiamata dell'ex presidente degli Stati Uniti al presidente della FIFA.

Temi più discussi: Non mi dimetto, tutti contro Nagelsmann: bufera in Germania dopo flop a Mondiali 2026; 'Che partita!' Giallo sul post e una bufera sul cancelliere Merz; Bufera sul Var per il gol tolto all’Iran. Ibrahimovic indignato: Dei burocrati hanno rubato il sogno a un popolo; Bufera Corea del Sud: il ct Hong Myung-bo si dimette dopo l'eliminazione, il governo apre un'indagine.

MONDIALI 2026 - Commenti razzisti, bufera sul commentatore della tv serba ift.tt/NxhWFpP x.com

Mondiali: bufera sul caso Balogun, l'Uefa e il Belgio contro la Fifa. Trump: 'Ho parlato con Infantino, il fallo non c'era''Decisione assurda a rischio la credibilità del torneo'. Pochettino: 'Espulsione era eccessiva per un fallo involontario' (ANSA) ... ansa.it

Mondiali 2026, caso Balogun: Trump ha chiamato Infantino? Cosa c’è dietro la squalifica congelata. Bufera sulla FifaCaso Balogun, dietro la squalifica congelata spuntano telefonate di Trump a Infantino e avvocati vicini alla Casa Bianca ... affaritaliani.it