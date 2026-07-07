Mondiali 2026 Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia | orari formazioni e dove vederle

Oggi si giocano due ottavi di finale ai Mondiali 2026: Argentina contro Egitto e Svizzera contro Colombia. Le partite si svolgono con orari ancora da definire e saranno trasmesse in diretta. Le vincitrici di queste sfide si affronteranno nei quarti di finale il 12 luglio. Nessuna informazione è stata comunicata sui dettagli delle formazioni o sugli orari specifici delle partite.

Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia sono i due ottavi di finale in programma oggi 7 luglio al Mondiale 2026. Le vincenti delle due sfide si incontreranno nei quarti in programma il 12 luglio. Occhi puntati ovviamente su Lionel Messi, alla sua ultima partecipazione in una Coppa del Mondo e che di certo non vorrà salutare proprio stasera, come al contrario sono stati costretti a fare Neymar e Cristiano Ronaldo dopo l’eliminazione di Brasile e Portogallo. Di seguito il programma delle partite di oggi: The last two Round of 16 matches? #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026 Argentina-Egitto, le probabili formazioni. ARGENTINA (4-3-1-2): E. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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