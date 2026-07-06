Mondiali 2026 USA-Belgio Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia | dove vederle in diretta tv e streaming

I Mondiali 2026 si avvicinano alla fase finale degli ottavi di finale con tre partite in programma: Stati Uniti contro Belgio, Argentina contro Egitto e Svizzera contro Colombia. Le gare si svolgeranno nei prossimi giorni e saranno trasmesse in diretta tv e streaming. Questi incontri determineranno le squadre qualificate ai quarti di finale, chiudendo il quadro del tabellone a eliminazione diretta.

New York, 6 luglio 2026 – I Mondiali 2026 entrano nella fase più calda e si preparano a chiudere il quadro degli ottavi di finale. Dopo le prime sfide a eliminazione diretta, il programma propone tre partite decisive per completare il tabellone dei quarti: Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Stati Uniti-Belgio. La prima gara è quella tra Stati Uniti e Belgio, in programma nella notte italiana tra lunedì 6 e martedì 7 luglio. Il calcio d’inizio è fissato alle 2.00. Gli USA, padroni di casa, cercano il colpo davanti al proprio pubblico contro una nazionale belga esperta e ricca di qualità. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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