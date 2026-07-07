Mondiali 2026 dove vedere Argentina-Egitto oggi in TV Svizzera-Colombia su Rai 1 | gli orari delle partite

Notizia in breve

Alle 18 si gioca Argentina contro Egitto, alle 22 invece Svizzera affronta la Colombia. Entrambe le partite sono valide per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 e saranno trasmesse in televisione. La partita tra Argentina e Egitto si svolge nel primo pomeriggio, mentre quella tra Svizzera e Colombia si disputa in serata. La programmazione completa delle partite di oggi include anche gli orari di messa in onda.