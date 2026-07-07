L’Argentina ha superato l’Egitto 3-2 ai Mondiali 2026, grazie a una rimonta negli ultimi minuti. La squadra in svantaggio di due reti si è ripresa e ha segnato tre volte nell’ultimo quarto d’ora, assicurandosi l’accesso ai quarti di finale. La partita si è conclusa con la vittoria della selezione argentina, che ha ribaltato il risultato in modo spettacolare.

L’Argentina vola ai quarti di finale dei Mondiali 2026 superando per 3-2 l’Egitto in rimonta. I campioni in carica si sono resi protagonisti di una vera e propria impresa visto che, fino ai minuti finali della partita, erano in svantaggio di due reti. Argentina pull it back late to secure their spot in the last eight!? #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026 Il racconto della partita. Apre le marcature Yasser Ibrahim al 15?. La formazione di Lionel Scaloni ha subito la possibilità di pareggiare al 21? ma Leo Messi sbaglia il secondo rigore del suo mondiale. L’Egitto raddoppia al 67? con Ziko e per i ‘Faraoni’ sembra fatta. L’Argentina però reagisce nel finale ribaltando il risultato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, Argentina-Egitto 3-2: rimonta folle della Selección

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Argentina-Egitto 3-2: rimonta spettacolare e quarti di finale conquistati al Mondiale

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