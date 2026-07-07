Mondiali 2026 Argentina-Egitto 3-2 | rimonta folle della Selección

Da lapresse.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Argentina ha superato l’Egitto 3-2 ai Mondiali 2026, grazie a una rimonta negli ultimi minuti. La squadra in svantaggio di due reti si è ripresa e ha segnato tre volte nell’ultimo quarto d’ora, assicurandosi l’accesso ai quarti di finale. La partita si è conclusa con la vittoria della selezione argentina, che ha ribaltato il risultato in modo spettacolare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Argentina vola ai quarti di finale dei Mondiali 2026 superando per 3-2 l’Egitto in rimonta. I campioni in carica si sono resi protagonisti di una vera e propria impresa visto che, fino ai minuti finali della partita, erano in svantaggio di due reti. Argentina pull it back late to secure their spot in the last eight!? #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026 Il racconto della partita. Apre le marcature Yasser Ibrahim al 15?. La formazione di Lionel Scaloni ha subito la possibilità di pareggiare al 21? ma Leo Messi sbaglia il secondo rigore del suo mondiale. L’Egitto raddoppia al 67? con Ziko e per i ‘Faraoni’ sembra fatta. L’Argentina però reagisce nel finale ribaltando il risultato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

mondiali 2026 argentina egitto 3 2 rimonta folle della selecci243n
© Lapresse.it - Mondiali 2026, Argentina-Egitto 3-2: rimonta folle della Selección
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Argentina-Egitto 3-2: rimonta spettacolare e quarti di finale conquistati al Mondiale

Video Argentina-Egitto 3-2: rimonta spettacolare e quarti di finale conquistati al Mondiale

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Messi sbaglia, poi risorge: l'Argentina rimonta l'Egitto 3-2 dopo una partita folle

Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: Argentina da 0-2 a 3-2 contro l’Egitto, rimonta pazzesca e quarti!L'Argentina ha ribaltato il risultato contro l'Egitto, passando da 0-2 a 3-2 grazie a una rimonta nel secondo tempo.

Temi più discussi: Argentina-Egitto oggi Mondiali 2026. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere Sinner e Argentina-Egitto: lo sport in tv di martedì 7 luglio; Argentina-Egitto, Coppa del Mondo FIFA 2026: anteprima. Tutto quello che c'è da sapere; Argentina avanti per un soffio ai Mondiali, l'Egitto elimina l'Australia.

argentina egitto mondiali 2026 argentina egittoMondiali 2026, Argentina-Egitto 2-2: a Ibrahim e Zico rispondono Romero e MessiArgentina-Egitto 0-1 dopo 45’ L’Egitto è in vantaggio sull’Argentina per 0-1 alla fine del primo tempo degli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Al 15’, su schema da calcio d’angolo, Ashour effett ... msn.com

argentina egitto mondiali 2026 argentina egittoArgentina-Egitto 3-2, risultato finale della partita ai Mondiali 2026: Messi guida la rimonta, gli highlightsLa partita dei Mondiali 2026 in diretta da Atlanta: tutti gli aggiornamenti live e il risultato di Argentina-Egitto, partita degli ottavi di finale ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web