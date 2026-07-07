L'Argentina ha ribaltato il risultato contro l'Egitto, passando da 0-2 a 3-2 grazie a una rimonta nel secondo tempo. La partita si è conclusa con la qualificazione della nazionale sudamericana ai quarti di finale. I Mondiali 2026 sono in corso in tre paesi: Canada, Messico e Stati Uniti. Sono stati disputati tutti i match della fase a gironi, con gli ottavi, i quarti e le semifinali ancora da giocare.

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti su tutte le gare di fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale del torneo. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026, che per la prima volta nella storia si svolgeranno in 3 nazioni ospitanti diverse: Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Questo tutto il percorso delle varie squadre dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali, fino alla finale. Segui qui tutti gli aggiornamenti LIVE. Risultati Mondiali 2026. OTTAVI DI FINALE. 7 LUGLIO Argentina Egitto 3-2 LIVE (15? Ibrahim, 67? Ziko, 79? Romero, 84? Messi, 90’+2? Enzo Fernandez) 6 LUGLIO Stati Uniti Belgio 1-4... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: Argentina da 0-2 a 3-2 contro l’Egitto, rimonta pazzesca e quarti!

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LA SORPRESA DEI MONDIALI 2026: CAPO VERDE

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