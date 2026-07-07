L'Argentina ha vinto 3-2 contro l’Egitto in una partita combattuta e ricca di emozioni. Messi ha sbagliato un calcio di rigore, ma poi ha segnato un gol decisivo nel finale. La squadra sudamericana è riuscita a rimontare dopo essere stata sotto di due reti. La partita si è svolta in Atlanta e si è conclusa con un risultato che ha sorpreso molti osservatori.

Atlanta, 7 luglio 2026 - Il calcio regala ancora una delle sue storie più folli. E il protagonista di questa storia non poteva non essere Lionel Messi e la sua Argentina. L'Albiceleste cade, soffre, spreca e sembra vicina all'eliminazione, ma poi si rialza nel segno - e di che sennò - del suo capitano. Messi sbaglia un rigore nel primo tempo, l'Egitto va in vantaggio. A un quarto d'ora dalla fine la squadra di Lionel Scaloni è sotto di due reti, poi cambia tutto. La velocità di Romero, la classe di Messi e l'incornata pazzesca di Enzo Fernandez nel recupero. Prima lo spavento, poi la gioia. Messi è sempre più nella storia, al ventunesimo gol in carriera ai Mondiali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Messi sbaglia, poi risorge: l'Argentina rimonta l'Egitto 3-2 dopo una partita folle

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Argentina-Egitto 3-2: MESSI RISORGE! Rimonta ASSURDA al 92'

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