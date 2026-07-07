L’Argentina era in svantaggio di due reti a dieci minuti dalla fine contro l’Egitto e sembrava destinata a uscire dal Mondiale. Messi ha segnato una rete e, poco dopo, Enzo Fernandez ha segnato il gol decisivo, permettendo alla squadra argentina di pareggiare e ribaltare il risultato. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Argentina, che ha ottenuto la qualificazione.

L’Argentina passa dall’incubo alla festa in una delle partite più folli di tutto il Mondiale. A dieci minuti dalla fine, la squadra di Messi era virtualmente eliminata dall’Egitto, avanti did ue reti e capace di imbrigliare a lungo i campioni del mondo in carica. Poi il crollo egiziano e la furiosa reazione albiceleste: tre gol nel finale, rimonta completata e qualificazione ai quarti di finale ottenuta. L’Egitto sorprende tutti ad Atlanta, partendo con grande ordine difensivo e colpendo alla prima vera occasione. Il vantaggio arriva nel primo tempo con Yasser, bravo a battere di testa Lisandro Martinez su assist di Lashin. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Argentina da batticuore: Messi accende la rimonta, Enzo Fernandez manda l’Egitto ko

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When Messi RETIRED FROM ARGENTINA

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