Il presidente degli Stati Uniti ha confermato di aver avuto un colloquio con il presidente della FIFA riguardo al caso di un attaccante statunitense. Contestualmente, è stato respinto il ricorso presentato dal Belgio su una questione legata a questa vicenda. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto delle discussioni o sulle decisioni prese durante l'incontro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato di aver parlato con il presidente della FIFA, Gianni Infantino, in merito al caso che ha coinvolto l’attaccante statunitense Folarin Balogun. La telefonata, anticipata nei giorni scorsi dal New York Times, arriva mentre la federazione internazionale ha respinto il ricorso presentato dal Belgio contro la revoca della squalifica del giocatore. La squalifica revocata a Balogun. L’episodio risale ai sedicesimi di finale contro la Bosnia ed Erzegovina, quando Balogun era stato espulso al 64° minuto dopo la revisione al Var. Il cartellino rosso aveva comportato automaticamente una giornata di squalifica, privando gli Stati Uniti del loro principale terminale offensivo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Mondiale, Trump conferma il colloquio con Infantino sul caso Balogun: respinto il ricorso del Belgio

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