Il centravanti statunitense Balogun potrà partecipare alla partita contro il Belgio dopo che l’organismo disciplinare ha revocato la sua squalifica. Nel frattempo, il ricorso del Belgio contro questa decisione è stato respinto, lasciando invariato il risultato. Gianni Infantino ha dichiarato che la Fifa è un organismo indipendente, senza commentare direttamente la decisione sulla squalifica.

Gianni Infantino si schermisce: "La Fifa è indipendente". Ma intanto l'organismo disciplinare ha tolto la squalifica al centravanti Usa Balogun che potrà scendere in campo contro il Belgio. Non basta: la federazione belga si è vista respingere il ricorso contro la revoca di quella squalifica per la quale Trump ha rivela apertamente di aver chiamato Infantino. Motivando la telefonata con questa frase: "Balogun non ha commesso un fallo da espulsione. Era una truffa tenerlo fuori" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Mondiali 2026 nel caos: respinto il ricorso del Belgio, Balogun giocherà. Calcio in rivolta contro Infantino e Trump

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