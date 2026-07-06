Argentina-Egitto ottavi di finale Mondiale 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella partita degli ottavi di finale del Mondiale 2026, Argentina e Egitto si sono sfidate sul campo. L'incontro è stato valido per la fase a eliminazione diretta del torneo. Le squadre hanno cercato di avanzare ai quarti, con l'Argentina che puntava a ripetere il successo precedente, mentre l’Egitto sperava di mantenere il proprio status di unica rappresentante africana rimasta in gara. La partita è stata trasmessa in diretta.

Gara valida per gli ottavi di finale dei Campionati del Mondo di calcio 2026. L’Albiceleste continuano ad inseguire il bis iridato, mentre gli avversari sperano di confermarsi ancora come l’unica squadra africana rimasta nella competizione iridata. Argentina-Egitto si giocherà martedì 7 luglio alle ore 18 presso il Mercedes Benz Stadium. ARGENTINA-EGITTO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La Seleccion ha concluso il suo girone a punteggio pieno, con tre vittorie in altrettante gare su Austria, algeria e Giordania. I sedicesimi di finale, invece, sono stati estremamente complicati, visto che la Nazionale di Scaloni ha avuto bisogno dei tempi supplementari per sbarazzarsi di Capo verde. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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Argentina vs Cape Verde | FIFA World Cup 2026

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