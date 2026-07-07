Durante un match, Sinner ha simulato di percepire un pericolo con Mochizuki. La partita è stata commentata come un tentativo di alzare il livello di gioco. La discussione si inserisce nella copertura quotidiana di TennisMania, che segue l’avanzamento dei Championships verso la seconda settimana.

Nuova e ulteriore puntata della versione giornaliera di TennisMania con lo sguardo verso Wimbledon, nonché con i molti tempi dei Championships che avanzano verso la seconda settimana. Sul canale YouTube di OA Sport torna l’appuntamento quotidiano con Dario Puppo, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi: qui ritroviamo le parole di un Monaco combattivo, decisamente ricco di spunti su Sinner e non solo. Monaco inizia con un quadro generale: “ Djokovic non è sembrato a se stesso un granché, ha ribadito che non se l’è goduta in campo perché non aveva buone sensazioni e ha riconosciuto il livello alto di Safiullin. Che, all’inizio, dominava: ha perso un primo set allucinante che ha indirizzato la partita, perché dominava e usciva con le accelerazioni in modo notevole. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - Monaco: “Sinner fingeva di sentire pericolo con Mochizuki. Sono sicuro che alzerà il livello”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Jannik Sinner: “Mochizuki giocatore di alto livello. Importante una buona mentalità, sono contento di dove sono ora”Jannik Sinner ha dichiarato che Mochizuki è un giocatore di alto livello e ha sottolineato l’importanza di mantenere una buona mentalità.

Sinner alza ancora il livello, battuto Mochizuki in tre set: ai quarti c'è StruffJannik Sinner ha battuto Shintaro Mochizuki in tre set e si è qualificato per i quarti di finale di Wimbledon.

Monaco: La caduta di Sinner è stata come quella di Bellucci. Forse la mattina dopo avrà avuto un po’ di doloreGuido Monaco, giornalista di Eurosport, è intervenuto nella nuova puntata di TennisMania, rubrica in onda sul canale YouTube di OA Sport. L'attenzione non ... oasport.it

Monaco: 'Sinner cambierà i numeri nelle partite lunghe entro due anni'Guido Monaco, noto commentatore tecnico di Eurosport, ha offerto una dettagliata analisi sulla crescita di Jannik Sinner, focalizzandosi in particolare sul suo recente trionfo al Masters1000 di Miami. it.blastingnews.com