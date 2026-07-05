Sinner alza ancora il livello battuto Mochizuki in tre set | ai quarti c' è Struff
Jannik Sinner ha battuto Shintaro Mochizuki in tre set e si è qualificato per i quarti di finale di Wimbledon. L’avversario successivo sarà Struff, che ha eliminato Hurkacz, il quale si è ritirato nel quinto set.
Jannik Sinner supera Shintaro Mochizuki e accede ai quarti di finale di Wimbledon, dove affronterà Struff (capace di eliminare Hurkacz che si ritira nel corso del quinto set). Il campione in carica si impone 6-3, 7-6(0), 6-3 sul giapponese, che però costringe il detentore del titolo al tie-break nel secondo parziale. L'altoatesino esce tuttavia dal match durato 2 ore e 25 minuti di gioco senza perdere mai il servizio., Terzo successo di fila in tre set per Jannik Sinner, che esce dal match con Shintaro Mochizuki, numero 151 e vera sorpresa di questo tabellone maschile di Wimbledon, senza mai perdere il servizio, seppur non giocando la più brillante partita della sua carriera (emblematici, in tal senso, i 33 errori non forzati). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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