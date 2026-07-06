Jannik Sinner ha dichiarato che Mochizuki è un giocatore di alto livello e ha sottolineato l’importanza di mantenere una buona mentalità. Sinner ha anche detto di essere soddisfatto di dove si trova attualmente nel torneo. Nel frattempo, Mochizuki, il giocatore giapponese noto per uno stile di gioco molto diverso dal solito, ha raggiunto gli ottavi di finale dopo aver superato le qualificazioni. Entrambi i tennisti non hanno ancora perso un set nel corso del torneo.

Jannik Sinner continua a non cedere più set, almeno per il momento. E la stessa sorte tocca anche a Shintaro Mochizuki, il giapponese dal gioco lontanissimo dai canoni abituali eppure incredibilmente efficace che dalle qualificazioni è riuscito a spingersi fino agli ottavi di finale. L’immagine che parla più di tutte è una: Centre Court in piedi ad apprezzare lo spettacolo serale, Sinner in piedi ad applaudire Mochizuki, il quale s’inchina di fronte agli accorsi. Queste le prime parole di Jannik in conferenza stampa: “ Match difficile. Non ci ho mai giocato contro. Grande torneo da parte sua, giocatore davvero di alto livello. Molto contento della performance di oggi “. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner: “Mochizuki giocatore di alto livello. Importante una buona mentalità, sono contento di dove sono ora”

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