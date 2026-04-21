Sabatini osserva con fiducia l’attuale rendimento della squadra allenata da Spalletti, sottolineando che se la squadra mantiene questa traiettoria, potrebbe continuare a ottenere buoni risultati. Il suo commento si concentra sull’ottimo momento dei bianconeri e sull’influenza dei recenti rinnovi contrattuali dei giocatori chiave. Le sue parole si riferiscono all’andamento generale della squadra e alla stabilità creata dai prolungamenti di contratto.

di Luca Fioretti Sabatini esamina il momento d’oro dei ragazzi guidati da Spalletti e l’impatto fondamentale dei recenti prolungamenti di contratto: le sue parole. La Juventus sta disputando un finale di stagione di altissimo livello e appare sempre più vicina alla matematica qualificazione per la prossima edizione della Champions League. Le ultime vittorie conquistate testimoniano la netta crescita del gruppo di Luciano Spalletti. Il tecnico ha plasmato un collettivo solido, capace di affrontare ogni sfida con la giusta cattiveria agonistica. Intervenuto negli studi di Mediaset, Sandro Sabatini ha analizzato minuziosamente questo cammino entusiasmante.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sabatini non sembra avere dubbi sulla Juve di Spalletti: «Se continua così…». Il suo pronostico sui bianconeri

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