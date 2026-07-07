Il Gruppo Gilmar di San Giovanni ha annunciato la cassa integrazione per 240 lavoratori. La decisione arriva in un momento di crisi per il settore moda nel distretto riminese, dove anche altre aziende storiche stanno vivendo difficoltà. La situazione si manifesta con una riduzione dell’attività produttiva e con la sospensione temporanea di alcuni contratti. La crisi colpisce un comparto economico che rappresenta un punto di riferimento per l’area.

Rimini, 7 luglio 2026 - Il settore della moda vive il momento più difficile. Il distretto riminese è in sofferenza: dopo Aeffe, un’altra azienda storica del territorio – il Gruppo Gilmar di San Giovanni – sta affrontando un periodo complicato. Per questo in Regione è stato attivato un tavolo di salvaguardia occupazionale: l’ipotesi più concreta emersa dal confronto è quella di utilizzare nuovamente gli ammortizzatori sociali. Ci sono 240 lavoratori a San Giovanni. Gilmar, azienda della famiglia Gerani alla quale fanno capo marchi importanti come Iceberg, occupa 240 persone a San Giovanni. L’idea di massima è ricorrere alla cassa integrazione ordinaria per un periodo di sette settimane, per poi passare in caso di necessità alla cassa integrazione straordinaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Moda, anche il gruppo Gilmar entra in crisi: “Cassa integrazione per 240 lavoratori”

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