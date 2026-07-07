Mity Simonetto morta la consulente ombra di Berlusconi Dalla calza sulla telecamera alla bandana | Solo sulla cipria eravamo in disaccordo

Notizia in breve

È morta Mity Simonetto, consulente vicina all'ex premier. Durante gli anni della campagna politica, ha partecipato a riprese mattutine a Villa Macherio. In passato, ha smentito l’uso di un collant sull’obiettivo della telecamera, che secondo alcune voci avrebbe servito a nascondere le rughe di Berlusconi. Simonetto ha anche raccontato di un disaccordo riguardo all’uso della cipria, mentre altri dettagli sulla sua attività rimangono non confermati.