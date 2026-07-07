Mity Simonetto morta la consulente ombra di Berlusconi Dalla calza sulla telecamera alla bandana | Solo sulla cipria eravamo in disaccordo
È morta Mity Simonetto, consulente vicina all'ex premier. Durante gli anni della campagna politica, ha partecipato a riprese mattutine a Villa Macherio. In passato, ha smentito l’uso di un collant sull’obiettivo della telecamera, che secondo alcune voci avrebbe servito a nascondere le rughe di Berlusconi. Simonetto ha anche raccontato di un disaccordo riguardo all’uso della cipria, mentre altri dettagli sulla sua attività rimangono non confermati.
Gli spot girati alle 6 del mattino a Villa Macherio nell'anno della discesa in campo in politica e l'escamotage (che poi lei ha sempre smentito, definendolo «una leggenda») di mettere un collant sull'obiettivo della telecamera, per togliere le rughe dal viso di Silvio Berlusconi. E poi il disaccordo (l'unico) sulla cipria anti-lucido («a mio parere ne usava troppa»), la cura meticolosa per il look del presidente, la scelta non solo degli abiti, ma anche degli oggetti sui set fotografici, le luci trattate, i filtri. C'è la strategia di Mity Simonetto dietro i ritratti più famosi (e anche le clip delle trasmissioni più celebri) di Berlusconi. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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