Blitz nei boschi dello spaccio | arrestati due pusher magrebini uno minaccia con il machete

Durante un'operazione nei boschi del Comasco, le forze dell’ordine hanno arrestato due uomini di nazionalità marocchina, rispettivamente di 42 e 33 anni. Entrambi risultano irregolari e senza fissa dimora. Durante il blitz, uno dei due ha minacciato un machete, mentre gli agenti hanno sequestrato diverse dosi di sostanza stupefacente. L’intervento si è svolto nelle aree boschive di Turate.

Nuovo colpo allo spaccio nei boschi del Comasco. La polizia di Stato ha arrestato due uomini, un 42enne e un 33enne marocchini, entrambi irregolari sul territorio e senza fissa dimora, al termine di un blitz mirato nelle aree boschive di Turate.Il blitzL’operazione, condotta dalla squadra mobile.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Boschi dello spaccio tra Faloppio e Colverde: arrestati tre pusher irregolari, segnalati due consumatoriNel pomeriggio, tra i boschi al confine tra Faloppio e Colverde, è scattato un servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri. Boschi dello spaccio tra Faloppio e Colverde: arrestati tre pusher irregolariI carabinieri hanno smantellato un’attività di spaccio organizzata nei boschi al confine tra Faloppio e Colverde, in provincia di Como, arrestando... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Spaccio nei boschi, blitz dei carabinieri: arrestato con cocaina, eroina e contanti; BLITZ NEI BOSCHI SENESI: SMANTELLATI DUE BIVACCHI DELLO SPACCIO; Blitz dei Carabinieri nei boschi: arrestati due spacciatori con droghe e contanti; Rieti, blitz dei Carabinieri nei boschi: smantellato bivacco dello spaccio, due arresti. Spaccio nei boschi di Biella, due denunciati dopo il blitz dei carabinieriNei boschi che circondano Biella, dove lo spaccio continua a trovare spazio tra sentieri e vegetazione fitta, basta un movimento sospetto per far scattare il controllo. È quanto accaduto nei giorni ... giornalelavoce.it BLITZ NEI BOSCHI SENESI: SMANTELLATI DUE BIVACCHI DELLO SPACCIONuovo intervento dei Carabinieri contro lo spaccio di droga nelle aree boschive del territorio senese. Nella giornata del 18 aprile, i militari delle Stazioni di Rosia e Sovicille hanno individuato e ... oksiena.it Il blitz è stato mirato e studiato: forse preceduto da un'ispezione il giorno prima - facebook.com facebook Bari, blitz al molo San Nicola: sequestrati frutti di mare, pescato irregolare e attrezzature per la vendita x.com