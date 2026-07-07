Un progetto di sostenibilità è stato avviato sulle Alpi, coinvolgendo il marchio automobilistico e un centro di ricerca. Si tratta di un'iniziativa che utilizza geotessili biodegradabili per preservare la neve durante i mesi più caldi. La sperimentazione si svolge in alta quota, con l'obiettivo di proteggere il manto nevoso. La collaborazione si chiama Mini Takes Care – Innovazione e design responsabile.

Mini porta la propria idea di innovazione fuori dall’auto e la applica a un tema molto concreto: la conservazione della neve in alta quota. Il progetto Mini Takes Care – Innovazione e design responsabile nasce insieme ad Alpin Arena Senales e punta a sperimentare nuovi geotessili per proteggere il manto nevoso durante i mesi più caldi. La scelta della Val Senales non è casuale, in quanto si tratta di un’area alpina dove neve, turismo invernale e gestione del ghiacciaio sono elementi centrali. In un contesto segnato da temperature sempre più variabili, trovare soluzioni più sostenibili per ridurre lo scioglimento della neve diventa una necessità concreta, non solo un tema ambientale astratto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mini e la sostenibilità sulle Alpi. Geotessili biodegradabili per conservare la neve

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